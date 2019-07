इस्लामाबाद। पीएमएल-एन पंजाब के अध्यक्ष राणा सनाउल्लाह ( pml-n Punjab President Rana Sanaullah Khan ) खान को सोमवार को एंटी नारकोटिक्स फोर्स (ANF) लाहौर टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है। जब राणा फैसलाबाद से लाहौर की यात्रा कर रहे थे उसी दौरान एएनएफ ने गिरफ्तार कर लिया।

डॉन न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि वरिष्ठ पीएमएल-एन विधायक को इस्लामाबाद-लाहौर मोटर मार्ग से सुक्खी क्षेत्र के पास से गिरफ्तार किया गया। इस मामले में एएनएफ ने आधिकारिक रूप से बताया है कि राणा को किन आरोपों के आधार पर गिरफ्तार किया है।

हालांकि प्रवक्ता रियाज सोमरो ने कहा कि सनाउल्लाह की कार से ड्रग्स बरामद किया गया। उन्होंने कहा कि बरामद दवाओं की मात्रा और प्रकार का अभी भी आकलन किया जा रहा है।

सुक्खी क्षेत्र से किया गया गिरफ्तार

एएनएफ के प्रवक्ता ने डॉनन्यूजटीवी को बताया कि सेना कमांडर ब्रिगेडियर खालिद महमूद जांच की देखरेख कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सनाउल्ला को ANF पुलिस स्टेशन I में रखा जा रहा है। पीएमएल-एन के नेता अताउल्लाह तर्रार ने इससे पहले संवाददाताओं से कहा था कि उन्होंने आज सानुल्लाह से संपर्क किया है।

अताउल्लाह अनुसार, पीएमएल-एन प्रांतीय अध्यक्ष लाहौर में एक बैठक में भाग लेने के लिए सुक्खी क्षेत्र जाने वाले थे। बता दें कि पूर्व प्रांतीय कानून मंत्री को इस साल मई में पीएमएल-एन पंजाब का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।

What has ANS got to do with Rana Sanaullah? It could not get more absurd. He has been arrested for his bold & courageous stance. Jaali-e-Azam being the small & petty minded man that he is, is directly behind his arrest. Make no mistake. https://t.co/7ziuR51u6h