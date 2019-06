मुजफ्फराबाद। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर ( PoK ) के मुजफ्फराबाद में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। नीलम झेलम नदियों पर जल विद्युत परियोजनाओं ( hydro power projects ) के निर्माण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ( Pakistan Police ) ने सख्त रवैया अपनाया है। पुलिस ने 60 प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी की है। इसके साथ ही कई कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी का मामला भी सामने आया है।

Muzaffarabad , PoK: Police has arrested at least 60 protesters & manhandled activists who have been protesting in Muzaffarabad city of Pakistan occupied Kashmir, demanding Islamabad to stop building hydro power projects on Neelum Jhelum rivers. pic.twitter.com/rvlkRzjURb