इमरान खान की विदेशी साजिश का दावा खोखला! इस थ्योरी पर सेना को भी नहीं भरोसा

पाकिस्तान में चल रहे सियासी संकट के बीच लगातार माहौल गर्माया हुआ है। राजनीतिक अस्थिरता के इन हालातों में सेना और सरकार के बीच भी सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। इमरान खान के अमरीकी साजिश वाले दावे पर सेना ने आपत्ति जताई है। यही नहीं सेना प्रमुख कमर बाजवा ने अमरीका की जमकर तारीफ कर दी है।

Published: April 05, 2022 10:51:46 am

पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार भंग हो चुकी है। देश में सियासी संकट भी चरम पर है। इस हालात में पाकिस्तान सरकार और सेना के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। जहां प्रधानमंत्री इमरान खान इस अस्थिरता के पीछे अमरीका को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, सेना ने इमरान खान के बयान से इत्तेफाक नहीं रखती यहां तक कि पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल कमर बाजवा ने यूएस की जमकर तारीफ कर डाली है। दरअसल इमरान खान विदेशी साजिश होने की बात कहकर अविश्वास प्रस्ताव खारिज कराने में सफल रहे, लेकिन उनके विदेशी साजिश के दावे पर विपक्ष के साथ-साथ अब सेना ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। पाकिस्तान की सेना को भी इमरान खान की विदेशी साजिश वाली थ्योरी पर भरोसा नहीं है।

Ruckus In Pakistan Army And Government After Bajwa Statement