पाकिस्तान में दो ट्रेनों की टक्कर, 21 की मौत, 40 लोग घायल

रहीम यार खान। पाकिस्तान के रहीम यार खान में दो रेल गाड़ियों की टक्कर में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई है। इस घटना में करीब 40 लोग घायल भी हुए हैं। गुरुवार सुबह को रहीम यार खान के पास एक मालगाड़ी और यात्री गाड़ी के टकराने से यह हादसा हुआ।

ट्रेनों की टक्कर

मीडिया रिपोर्टस में बताया गया है कि क्वेटा से लाहौर जा रही अकबर एक्सप्रेस पंजाब प्रांत के सादिकाबाद तहसील के वल्हार रेलवे स्टेशन पर एक स्थिर मालगाड़ी से टकरा गई। मालगाड़ी लूप लाइन पर खड़ी थी जबकि पैसेंजर ट्रेन मेनलाइन पर चलने के बजाय गलत ट्रैक पर चली गई।

जिला पुलिस अधिकारी (डीपीओ) रहीम यार खान ने कहा कि मृतकों में एक महिला और आठ पुरुष शामिल हैं। जबकि घायलों में बहुत सी महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं।

बढ़ सकती है मृतकों की संख्या

घायलों को इलाज के लिए सादिकबाद और रहीम यार खान के नजदीकी अस्पतालों में भेज दिया गया है। आसपास के सभी अस्पतालों में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। डीपीओ ने आगे कहा कि बचाव अभियान चल रहा है और शवों को बाहर निकालने के लिए साइट पर हाइड्रोलिक कटर बुलाए गए हैं।

उन्होंने बताया है कि मृतकों की संख्या बढ़ भी सकती है। रेल मंत्री शेख रशीद अहमद ने हादसे में इतने लोगों के जान गंवाने पर गहरा दुख और दुख व्यक्त किया है। उन्होंने घटना की जांच के भी आदेश दिए हैं।

Saddened to learn of train accident in Sadiqabad. My condolences to the victims families and prayers for the speedy recovery of the injured. Have asked Railways Minister to take emergency steps to counter decades of neglect of railway infrastructure & ensure safety standards.