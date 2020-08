91 लाख रुपए के मूंग घोटाले में पाली के डिप्टी रजिस्ट्रार को 16 सीसी का नोटिस

पाली/जोधपुर। Case of Moong purchase scam in jaitaran of pali : पाली जिले के जैतारण में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हुई मूंग खरीद में करीब 91 लाख रुपए का मूंग कम मिलने के मामले में राज्य सरकार ने पाली के डिप्टी रजिस्ट्रार शुभम जैन को 16 सीसी की चार्जशीट देने के निर्देश दिए हैं। सहकारिता विभाग ने चार्जशीट बनाकर कार्मिक विभाग को भेज दी है।

जैतारण क्रय विक्रय सहकारी समिति की ओर से नवंबर 2019 से 28 जनवरी 2020 के दौरान 46 हजार क्विंटल मूंग की खरीद की गई, लेकिन जांच में वेयर हाउस में 1300 क्विंटल मूंग कम मिला। इस मामले में ठेकेदार के खिलाफ एफआइआर दर्ज करवाने के साथ जैतारण समिति के मुख्य व्यवस्थापक पाबूराम को निलंबित किया गया। डिप्टी रजिस्ट्रार जैन ने स्वयं ट्रांसपोर्ट व हैंडलिंग का ठेका किया था।

ऐसे में उनकी पर्यवेक्षीय लापरवाही मानते हुए कार्यवाही की गई है। उधर मूंग खरीद में गड़बड़ी मिलने के बाद भी हाल ही में हुई सरसों और चने की खरीद में भी ठेका जैन ने किया है, जबकि उनको चार्जशीट के संबंध में पहले ही स्पष्टीकरण जारी किया जा चुका था। इस मामले में जोधपुर के उच्च अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी है।

जोधपुर में 4000 बोरे कम मिले, क्रय प्रभारी बहाल

जैतारण के साथ जोधपुर क्रय विक्रय सहकारी समिति में भी मूंग खरीद में करीब 4000 बोरे कब मिले थे। इस मामले में सहकारिता विभाग ने मुख्य व्यवस्थापक प्रेमसिंह और क्रय प्रभारी भियांराम को निलंबित किया था। हाल ही में मुख्य व्यवस्थापक का पदभार लाल जसावत चारण को सौंपा गया है। उनके पदभार संभालने के दो-तीन दिन में ही भियांराम को बहाल कर दिया गया, जबकि उन पर भी जांच अभी भी चल रही है।

हमने चार्जशीट भेज दी

मूंग खरीद में पर्यवेक्षणीय लापरवाही के मामले में पाली के डिप्टी रजिस्ट्रार शुभम जैन के विरुद्ध विभाग द्वारा 16 सीसी की चार्टशीट बनाकर भेज दी गई है। अब कार्मिक विभाग इसे जारी करेगा। -धनसिंह देवल, अतिरिक्त रजिस्ट्रार (सरकारी समितियां) जोधपुर