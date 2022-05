Death of Sheep : जहरीली फलियां खाने से चार दर्जन भेड़ों की मौत, पशुपालकों का बुरा हाल

- पीएम के बाद शवों को दफनाया

पाली Published: May 17, 2022 08:53:41 pm

Death of Sheep in Sumerpur of Pali : पाली/सुमेरपुर। जिले के सुमेरपुर उपखण्ड क्षेत्र के बांकली गांव में मंगलवार को जहरीली फलियां खाने से 48 भेडों की मौत हो गई। चिकित्सकों द्वारा पोस्टमार्टम के बाद सभी भेडों के शवों को दफना दिया गया। भेड़ों की मौत से पशुपालकों का बुरा हाल हो गया।

भेड़ों की मौत के बाद जमा ग्रामीण।

जानकारी के अनुसार चतराराम पुत्र अजबाराम देवासी निवासी राजपुरा की दस भेड़, अमराराम पुत्र खीमाराम देवासी निवासी बांकली की 26 भेड़, डायाराम पुत्र खीमाराम देवासी निवासी बांकली की 12 भेडों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना तहसीलदार गोपीकिशन पालीवाल को दी। इसके बाद उन्होंने पशुपालन विभाग को दी। घटना की सूचना मिलने पर पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी जब्बरसिंह सोनीगरा समेत जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे। खेत मालिक से जानकारी लेने के बाद मौका रिपोर्ट तैयार की। पशुपालन विभाग से पहुंचे चिकित्सकों व नर्सिंगकर्मियों ने शवो का पोस्टमार्टम किया। पशुपालकों की ओर से सुमेरपुर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्रज करवाई है। इस संबंध में तहसीलदार पालीवाल ने बताया कि पशुपालकों को इस संबंध में राज्य सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाएगा। तबियत बिगड़ने से युवक की मौत, सार्वजनिक स्थल पर मिला शव

सादड़ी। जिले के सादड़ी कस्बे केआखरिया चौक भादरास सड़क मार्ग पर मंगलवार शाम एक युवक की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। पुलिस ने शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस थानाधिकारी सुरजाराम जाखड़ ने बताया कि आखरिया चौक भादरास सड़क मार्ग तिराहे पर बैठा सुथारों का गुड़ा निवासी कमलेश पुत्र देवाराम प्रजापत (32) जो परिजनों की मौत बाद मजदूरी कर अपने परिवार का गुजारा करता है। मंगलवार की शाम मजदूरी के बाद बैठे-बैठे उसकी तबियत बिगड़ने से उसकी मौत हो गई। आसपास ग्रामीणों की जमा हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। शव शिनाख्त होने पर परिजन भी मौके पर पहुंच गए। इसके बाद ईगल रेस्क्यू टीम सयोजक जितेन्द्रसिंह, रफीक मनीष, अशोक, प्रतिक व ग्रामीणों की मदद से शव सीएचसी सादड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सुपुर्द किया तो मृतक के चाचा पुत्र सुथारों का गुडा निवासी अशोक पुत्र भंवरलाल ने बताया कि परिवारजन बाहर रहते है बुधवार सुबह पहुंचने पर शव दाहसंस्कार को ले जाएंगे। जिस पर शव अस्पताल मोर्चरी में रखवाया। पढ़ना जारी रखे

