VIDEO : आकाशीय बिजली गिरने से महिला व बालक की मौत, एक महिला घायल, परिजनों का बुरा हाल

- जिले के कई कस्बों व गांवों में हुई रिमझिम बारिश

Death of a woman and child due to lightning strikes :

- पाली जिले के मुलियावास गांव व मारवाड़ जंक्शन के मगरा क्षेत्र के सारण गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक विवाहिता व बालक की हुई मौत