पाली। लॉकडाउन का तीसरा चरण [ Third phase of lockdown ] सोमवार सुबह से शुरू हो गया। इसमें भी बिना आवश्यक काम के घर से निकलने वालों पर पुलिस [ Pali Police ] व प्रशासन [ District administration ] की पैनी नजर रहेगी। ग्रीन व ऑरेंज जोन [ Green and Orange Zone ] में चिह्नित जिलों के कुछ क्षेत्रों में रियायतें दी गई है। पाली जिला ऑरेंज जोन में है। इसलिए यहां भी ऑरेंज जोन को दी गई छूट का लाभ मिलेगा। हालांकि, लॉक डाउन में फेस मास्क नहीं पहनने, फेस मास्क [ Face mask ] पहने बिना किसी व्यक्ति को दुकान से सामग्री देने तथा पान, गुटखा व तम्बाकू चबाकर सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों पर 200 से 500 रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा।

नहीं कर सकते शादी समारोह

जिला कलक्टर अंशदीप ने बताया कि सबसे बड़ा जुर्माना 5000 रुपए उन लोगों पर लगाया जाएगा, जो बिना मंजूरी के शादी-समारोहों का आयोजन करेंगे। ऐसे शादी समारोह में ज्यादा भीड़ एकत्र नहीं हो। इसके लिए आयोजकों को सक्षम स्तर से अनुमति लेनी पड़ेगी।

एकत्रित नहीं होंगे पांच व्यक्ति

सार्वजनिक स्थानों पर 5 व्यक्तियों के आवागमन और एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। जिले में शाम 7 से सुबह 7 बजे तक सभी गैर जरूरी गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। आपात स्थिति या जरूरी मांग होने पर नजदीकी पुलिस स्टेशन से पास लिया जा सकेगा।

शाम छह बजे पहले कारखाने होंगे बंद

दुकानों, कार्यस्थलों और कारखानों को जिला प्रशासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में शाम 6 या इससे पहले बंद करना होगा।

जुर्माना पर एक नजर

100 रुपए - सोशल डिस्टेंसिंग के तौर पर कम से कम छह फीट की दूरी नहीं रखने पर

200 रुपए - नाक व मुंह को ढकने वाला फेस मास्क नहीं पहनने पर

500 रुपए - ग्राहकों से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करवाने पर दुकानदार पर

500 रुपए - फेस मास्क नहीं पहनकर आने वाले लोगों को सामग्री बेचने पर दुकानदार पर

200 रुपए - सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा व अन्य तम्बाकू उत्पाद चबाकर पीक थूकने पर

500 रुपए - सार्वजनिक जगहों पर शराब पीकर जाने पर

ये संस्थान रहेंगे बंद

-सरकारी स्कूल, महाविद्यालय, कोचिंग संस्थान और अन्य शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान

-सिनेमा हॉल

-शॉपिंग मॉल

-व्यायामशाला

-स्पोट्र्स कॉम्प्लेक्स

-स्विमिंग पूल

-मनोरंजन पार्क