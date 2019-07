पाली की बेटी अंजली ने जीता स्ट्रांगेस्ट वूमन ऑफ राजस्थान का अवार्ड

पाली। बीकानेर में 19 से 21 जुलाई तक आयोजित सीनियर राज्य स्तरीय पॉवर लिफ्टिंग प्रतियोगिता (Senior State Level Lifting Competition in bikaner) आयोजित हुई। जिसमें पाली की अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी (International player) अंजली शर्मा (Anjali Sharma) ने स्ट्रांगेस्ट वूमन ऑफ राजस्थान का खिताब जीता। (Anjali won the Strongest Women of Rajasthan Award) अंजली ने प्रतियोगिता में 63 किलो भार वर्ग में पाली का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वर्ण पदक (gold medal) व स्ट्रांगेस्ट वूमन ऑफ राजस्थान का खिताब जीता। ज्ञात रहे कि अंजली पूर्व में भी कई राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेेकर पदक जीत चुकी है।

चंद्रकांता का भारतीय महिला मास्टर्स महिला वॉलीबाल में चयन

पाली। अंतराष्ट्रीय वॉलीबाल खिलाड़ी(International volleyball players) व कोच चंद्राकांता राजपुरोहित के नेतृत्व में भारतीय महिला मास्टर्स महिला वॉलीबाल टीम (Indian Women's Masters Women's Volleyball Team

) 27 जुलाई को इटली (Italy) में आयोजित होने वाले यूरोपीयन मास्टर्स खेलों (European Masters Games

) में हिस्सा लेगी। जिले के बारवा गांव (बाली) निवासी कांग्रेस नेता जेठूसिंह राजपुरोहित (पूर्व प्रधान बाली) की बहु चंद्रकांता पिछले एक माह से दिल्ली (Delhi) के वाईएमसीए में तैयारी कर रही थी। गत वर्ष भी टीम ने मलेशिया (Malaysia) में हुए एशियन खेलों (Asian Games) में स्वर्ण पदक जीत कर देश का नाम रोशन किया था। टीम में चन्द्रकांता राजपुरोहित के साथ चरणजीत कौर, शशि, नीलम, नीति, यशोदा, गीतांजलि, कीर्ति, मिनाक्षी आदि शामिल है। टीम के साथ दिल्ली वॉलीबाल एसोसिएशन के अध्यक्ष कुलदीप वत्स, सचिव कुलबीर गहलोत, कोषाध्यक्ष प्रियांक गुप्ता साथ जाएंगे।