VIDEO : प्रेमिका ने पति के साथ मिलकर पूर्व प्रेमी को उतारा था मौत के घाट, पुलिस ने दबोचा, कबूल की वारदात

- प्रेमिका व उसका पति गिरफ्तार, रस्सी से गला घोंटकर शव कुएं में फेंका

arrested Husband and wife accused of murder in Pali :

- पावा में युवक का शव कुएं में मिलने का मामला