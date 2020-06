VIDEO : पाली : मनरेगा श्रमिक महिलाओं ने पूर्व विधायक भाटी पर किया हमला, अस्पताल में कराया भर्ती

पाली/रोहट। Attack on former MLA Bhimraj Bhati in Pali : पाली के पूर्व विधायक व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भीमराज भाटी पर मंगलवार को महिलाओं ने हमला कर चोटिल कर दिया। पूर्व विधायक भाटी रोहट तहसील के कलाली गांव में मनरेगा का कार्य देखने गए थे। जहां पर किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। घायल पूर्व विधायक को बांगड़ अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

मंगलवार सुबह पूर्व विधायक भाटी रोहट तहसील के कलाली गांव में चल रहे मनरेगा कार्य स्थल पर जायजा लेने पहुंचे। जहां पर किसी बात को लेकर श्रमिक महिलाओं से तू-तू मैं होने के बाद महिलाओं ने पूर्व विधायक पर हमला कर दिया। जिससे पूर्व विधायक भाटी गंभीर रूप से घायल हो गए। जिन्हें 108 एंबुलेंस से पाली के बांगड़ अस्पताल के ट्रोमा सेंटर लाया गया। जहां उनका इलाज जारी है।

पूर्व विधायक पर हमले को देखते हुए बांगड़ अस्पताल में कई कांग्रेसी नेता और अन्य पार्टियों के लोग भी पहुंच गए। भीड़ को देखते ऐहतियात के तौर पर एएसपी तेजपाल सिंह, डीवाईएसपी निशांत भारद्वाज, कोतवाल गौतम जैन मय जाब्ता मौजूद रहे।