मादा रीछ ने युवती पर किया हमला, महिलाओं ने पत्थर फेंक बचाई जान

Bear attacked the girl in Pali :

पाली/रायपुर मारवाड़। Bear attacked the girl in Pali : जिले के सेंदड़ा वन क्षेत्र [ Sendra Forest Area ] के रामगढ़ गाल बेरे के पास मादा रीछ [ Female bear ] ने युवती पर हमला [ Attack on girl ] कर उसे गंभीर घायल कर दिया। आस पास के कुओं पर रहने वाली महिलाओं ने पत्थर फेंक युवती को रीछ के चंगुल से बचाया। ब्यावर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद युवती को अजमेर रैफर कर दिया।

सेंदड़ा से रामगढ़ के सुवालिया निवासी सुमित्रा रावत (18) पुत्री हजारी सिंह रावत खेत से अपने मवेशी लेकर घर लौट रही थी। रास्ते मे गाल बेरे के पास अचानक रीछ ने सुमित्रा पर हमला कर दिया। इसकी चिल्लाने की आवाज सुन पास के कुएं पर रहने वाली लक्ष्मी रावत दौड़ कर आई। उसने रीछ पर पत्थर फेंके व अन्य महिलाओं ने लाठियां भांजी तब कही जाकर रीछ सुमित्रा को छोड़ जंगल की तरफ दौड़ा।

ग्रामीणों में दहशत

कुछ माह पहले रामगढ़ के पास ही कमला देवी पर रीछ ने हमला कर उसे घायल कर दिया था। तब भी ग्रामीणों ने ही रीछ को जंगल की तरफ खदेड़ा था। अब इस हादसे के बाद ग्रामीणों में दहशत फैल गई। सूचना पाकर सेंदड़ा के पूर्व सरपंच पांचू सिंह रावत मौके पर पहुंचे। रावत ने वन अधिकारियों व प्रशासन से उचित कदम उठा ग्रामीणों को राहत दिलाने की मांग की है।

कई माह से विचरण कर रहे रीछ

रामगढ़ के ग्रामीणों ने बताया कि करीब आधा दर्जन रीछ है। इनमें एक जोड़ा भी है, जो अपने दो नन्हें रीछ के साथ रामगढ़ के आस पास विचरण कर रहा है। यह भोजन व पानी की तलाश में गांवों की तरफ पहुंच जाते है। इससे ग्रामीणो को खतरा है।