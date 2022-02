खेत में मिला बुजुर्ग किसान का शव, परिजनों का बुरा हाल

- पाली जिले के रोहट थाना क्षेत्र के माडपुरिया गांव की है घटना

पाली Published: February 20, 2022 01:06:59 pm

पाली। Body of Farmer found lying in the field in Pali : जिले के रोहट थाना क्षेत्र के माडपुरिया गांव में घर से खेत की रखवाली करने निकले एक बुजुर्ग किसान का शव खेत में पड़ा मिला। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर रोहट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के शव गृह में रखवाया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपकर जांच शुरू की।

खेत में मिला बुजुर्ग किसान का शव, परिजनों का बुरा हाल

पुलिस के अनुसार रोहट थाना क्षेत्र के माडपुरिया गांव निवासी दलपतसिंह पुत्र तुलससिंह भाटी (59) झीतड़ा रोड स्थित तालाब के निकट खेत की रखवाली के लिए गए थे। शनिवार सुबह 8 बजे के करीब परिजन खेत में पहुंचे तो दलपतसिंह का शव पड़ा मिला। शव को देख परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। इसके बाद पुलिस को सूचना दी।

रोहट थाने के एएसआई गोवर्धनसिंह अन्य पुलिसककर्मी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर रोहट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के शव गृह में रखवाया। जहां पर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक के पुत्र सवाईसिंह की रिपोर्ट पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी।

आठ बालवाहिनियों के चालान, एक स्कूल बस जब्त

पाली। परिवहन विभाग ने शनिवार को जिलेभर में बालवाहिनियों के खिलाफ जांच कर चालान काटे। डीटीओ शेराराम के नेतृत्व में परिवहन निरीक्षक मिनाक्षी कैथरीन व उप परिहवन निरीक्षक रिकिता ने जांच अभियान चलाया। इसके तहत जाडन व सोजत में आठ बालवाहिनियों के चालान काटे गए और एक बालवाहिनी जब्त की गई। यह अभियान जारी रहेगा।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें