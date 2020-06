शिक्षकों को नहीं लगानी पड़ी दौड़, अब सीधे स्कूल पहुंचेंगी पुस्तकें

पाली। Distribution of free textbooks in Pali : सरकारी स्कूलों में नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण होने पर शिक्षकों को हमाल बनना पड़ता था। जिला मुख्यालय के पाठय पुस्तक मण्डल [ Board of studies ] से पुस्तकों को गाडिय़ों में लादकर ले जाना पड़ता है। इस बार लॉकडाउन [ Lockdown ] में यह हमाली करने से उनको राहत मिली है।

पाठ्यपुस्तकें तो वितरित करना शुरू कर दी गई है, लेकिन पाठ्यपुस्तक मण्डल से सीधे किताबे जिले में बनाए गए 19 नोडल केन्द्रों पर भेजी जा रही है। वहां से पुस्तकों को पीइइओ को दिया जाएगा। इसके बाद पीइइओ अपने अधीनस्थ स्कूलों को देंगे। ऐसा करने से अब स्कूल खुलते ही बच्चों को तुरन्त पुस्तकें मिल जाएगी और अध्ययन शुरू होगा। पुस्तक वितरण के तहत पहले चरण में जिले को 7 लाख 38 हजार 643 पुस्तकें मिली है।

दस ब्लॉक में बनाए 19 नोडल केन्द्र

पुस्तकों का वितरण करने के लिए जिले के दस ब्लॉक में 19 नोडल केन्द्र बनाए गए है। इसमें कुछ जगहों पर दो या तीन वितरण केन्द्र बनाने का कारण यह रहा कि पुस्तकों को पीइइओ तक जल्दी पहुंचाया जा सके। जिले में रानी के पृथ्वीराज नवलाजी राउमावि रानी स्टेशन व राउमावि रानी गांव, मारवाड़ जंक्शन में राउमावि मारवाड़ जंक्शन व राउमावि खारची, बाली में राउमावि बाली, राउमावि खुडाला व रामावि नम्बर एक बाली, देसूरी में राउमावि देसूरी, राउमावि नाडोल व राउमावि घाणेराव, रायपुर में राउमावि बर, राउमावि सेन्दड़ा व राउमावि पिपलिया कलां, रोहट में राउमावि रोहट, जैतारण में राउमावि जैतारण, पाली में राउमावि बांगड़, सुमेरपुर में राउमावि सुमेरपुर तथा सोजत में राउमावि सोजत व राउमावि चण्डावल को नोडल केन्द्र बनाया गया है।

नौ ब्लॉक के लिए नहीं मिली एक भी पुस्तक

जिले के नौ ब्लॉक ऐसे है, जिनके लिए कक्षा चार व छह की दो पुस्तकें नहीं मिली है। कक्षा चार की आओ सीखे पुस्तक केवल पाली ब्लॉक के लिए ही मिली है। जबकि कक्षा छह की हनी व बसंत पुस्तक भी केवल पाली ब्लॉक के लिए मिली है। इसी तरह कक्षा छह की भूगोल व सामाजिक की पुस्तक पाली, बाली व रोहट ब्लॉक के लिए ही मिली है। शेष सात ब्लॉक के लिए पुस्तकें अभी आना शेष है।

पुस्तकों का वितरण चल रहा

जिला मुख्यालय से प्रथम चरण की पुस्तकों का वितरण चल रहा है। हमने पुस्तकें सीधे नोडल केन्द्र पर पहुंचाई है। वहां से ऑनलाइन मॉडयूल एक्टिवेट होने पर पीइइओ को दी जाएगी। इसके बाद पुस्तकों का वितरण स्कूलों को किया जाएगा। -महेन्द्र नानीवाल, सहायक निदेशक, शिक्षा मण्डल, पाली

आंकड़ों का गणित

-4,28,560 पुस्तकें कक्षा नौ से 12 तक की करनी वितरित

-12,114 पुस्तकें कक्षा नौ से 12 तक वितरण से शेष

-2,13,626 पुस्तकें कक्षा चार से आठ तक करनी वितरित