पाली : पुलिस ने अस्सी जवानों के काफिले के साथ कलाली गांव में दी दबिश, पूर्व सरपंच का पिता गिरफ्तार

पाली/रोहट। Case of attack on former MLA Bhimraj Bhati in pali : जिले के रोहट के कलाली क्षेत्र में पूर्व विधायक भीमराज भाटी पर जानलेवा हमला करने के बाद पुलिस ने पूर्व सरपंच सरदाराराम भाट व उसके परिवार पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।

गत दिनों एक युवक के साथ मारपीट व जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने के एक मामले में फरार चल रहे कलाली निवासी लादूराम भाट पुत्र हरलाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लादूराम पूर्व सरपंच सरदाराराम भाट का पिता है। लादूराम को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस कई वाहनों में सवार होकर अस्सी जवानों के साथ कलाली गांव में दबिश दी। इसके बाद उसे गिरफ्तार किया।

पुलिस की दबिश, आरोपी गिरफ्तार

सीओ ग्रामीण श्रवणदास संत के अनुसार 17 मई को कलाली निवासी किशनाराम मेघवाल ने रिपोर्ट दी थी कि कलाली निवासी लादू राम पुत्र हरलाल भाट, सरदारराम भाट, मदन व अन्य लोगों ने मिलकर उसके साथ मारपीट कर जाति शब्दो से अपमानित किया। पुलिस ने एससी एसटी एक्ट में मामला दर्ज किया था।

शुक्रवार को सीओ संत, रोहट थानाधिकारी कमलेश गहलोत सहित करीब अस्सी जवानों ने कलाली गांव में सरदाराराम भाट के यहां दबिश दी, यहां उसका पिता लादूराम भाट को गिरफ्तार किया। शेष आरोपी फरार है। उनकी तलाश जारी है।