पाली : पूर्व विधायक भाटी जोधपुर रैफर, पुलिस ने कई गांवों में दी दबिश, नहीं मिले हमले के आरोपी

पाली। case of attack on Former MLA Bhimraj Bhati in Pali : पाली जिले के रोहट पंचायत समिति क्षेत्र के कलाली ग्राम पंचायत के गजे सागर नाड़े पर चल रहे मनरेगा कार्य पर मजदूरों की समस्याओं सुनने गए पूर्व विधायक व कांग्रेस नेता भीमराज भाटी पर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने आरोपियों की तलाश में कलाली सहित कई गांवों में दबिश दी, लेकिन वे हाथ नहीं लगे।

पुलिस उप अधीक्षक पाली ग्रामीण श्रवणदास संत के अनुसार दोपहर में पाली के तीन थानों की पुलिस लवाजमे के साथ रोहट क्षेत्र के कलाली सहित पूर्व सरपंच सरदाराराम भाट के रिश्तेदारों के यहां दबिश दी, लेकिन एक भी आरोपी नहीं मिले। पूर्व विधायक भाटी पर हमला करने वाली महिलाएं भी फरार है।

पूर्व सरपंच सरदाराराम भाट भी भूमिगत है। पूर्व विधायक भाटी को जोधपुर रैफर किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से घांची समाज सहित भाटी के समर्थकों में नाराजगी है।