पाली : मेडिकल बोर्ड से हुआ पोस्टमार्टम, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े परिजन, नहीं उठाया शव

- पाली जिले के सादड़ी थाने में दी नामजन रिपोर्ट

Case of child's body found in well in Pali :

- पुलिस अधिकारियों ने समझाइश कर किया ग्रामीणों को शांत