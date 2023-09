4 साल की छात्रा से छेड़छाड़ का मामला: कलक्ट्रेट के बाहर धरना-प्रदर्शन, तोड़फोड़ के विरोध में बंद रहे निजी स्कूल

पालीPublished: Sep 30, 2023 08:40:34 pm Submitted by: Suresh Hemnani

case of molestation of student in pali : निजी स्कूल संचालक स्कूल में तोड़फोड़ व मारपीट को लेकर लामबद्ध

पाली के कलक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन करते निजी स्कूलों के संचालक व खटिक समाज के लोग।

case of molestation of student in pali : पाली शहर के औद्योगिक थाना क्षेत्र के एक निजी स्कूल में चार वर्ष की छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में लोगों ने शनिवार को कलक्ट्रेट के बाहर आक्रोश जताते हुए दो घंटे से अधिक समय तक प्रदर्शन किया। इधर, घटना के बाद स्कूल में तोड़फोड़ व मारपीट करने को लेकर जिले के निजी स्कूल शनिवार को बंद रहे। स्कूल संचालकों ने कलक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और उपखण्ड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उधर, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने मासूम, उसकी मां, परिजनों से घर जाकर बात की। बालिका से एकांत में घटना की जानकारी ली। स्कूल में सीसीटीवी फुटेज देखने के साथ शिक्षकों से भी मामले को लेकर बात की।