पाली : चालक की हत्या कर चावलों से भरा ट्रक लूटा, शव को गाडकऱ आरोपी भागे

पाली/जैतारण। case of murder and robbery in pali : दिल्ली क्षेत्र के अलीपुर शहर से करीब एक सप्ताह पूर्व ट्रक में चावल भरकर कांदला जा रहे ट्रक चालक की करीब चार दिन पूर्व अज्ञात लोगों ने गरनिया के निकट हत्या कर दी और शव सडक़ के किनारे जमीन में गाड़ दिया। आरोपी ट्रक में भरा चावल लूट कर फरार हो गए। जमीन में गड़े मृतक के हाथ ग्रामीणों को दिखाई दिए तो पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने जमीन की खुदाई कर शव बाहर निकलवाया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।

जैतारण थाना प्रभारी सुरेश चौधरी ने बताया कि मंगलवार को बरसात होने पर एक युवक का गड़ा शव स्थानीय ग्रामीणों को नजर आया। उन्होंने पुलिस थाने में सूचना दी। प्रथम दृष्टया चालक को रस्सी से गला घोंटकर मारा गया है। आरोपी ट्रक से चावल भी लेकर लूट ले गए। पुलिस ने ग्रामीणों के सहायता से शव बाहर निकलवाया।

बिलाड़ा थाने में लूट का मामला था दर्ज

पुलिस का कहना है कि चावलों से लूटी ट्रक भावी के निकट खाली मिलने पर टांसपोर्ट एजेंसी पानीपत के मैनेजर संजय शर्मा ने बिलाड़ा पुलिस थाने में लूट का मामला दर्ज कराया। उन्होंने रिपोर्ट दी कि उत्तरप्रदेश के मथुरा निवासी अमीर खान पुत्र सलीम खान 5अगस्त को अलीपुर दिल्ली से चावल का ट्रक भरवाकर कांदला गुजरात के लिए जा रहा था। 8 अगस्त की रात्रि को अज्ञात लुटेरों ने चावलों से भरा ट्रक लूट लिया।

पुलिस के हाथ लगे महत्वपूर्ण सुराग

बताया जा रहा है 8 अगस्त की रात्रि को ब्यावर से जैतारण के बीच रस्सी से गला घोंटकर चालक की हत्या की गई। शव को जैतारण-गरनिया के बीच स्थित पुलिया के पास गाडकऱ आरोपी फरार हो गए। इस मामले में पुलिस के हाथ महत्वपूर्ण सुराग लगे हैं। पुलिस जल्द ही मामले का पटाक्षेप कर सकती है।