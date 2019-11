डायग्नोस्टिक सेंटर संचालक के खिलाफ मामला दर्ज

-एलर्जी टेस्ट के नाम पर ठगी, लैब सीज

Case registered against the operator of diagnostic center :

-त्रिवेदी डायग्नोस्टिक सेंटर पर की कार्रवाई

-जांच में अनियमिताएं आई सामने