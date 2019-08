राजस्थान में अब बढ़ सकती है चंडीगढ़ शराब की तस्करी, आबकारी ने जारी किया अलर्ट

पाली। Liquor smuggling may increase in Rajasthan : प्रदेश में शराब के दाम बढऩे [ Alcohol prices rise ] के साथ ही चंडीगढ़ व हरियाणा [ Chandigarh and Haryana ] निर्मित शराब की तस्करी [ Illicit liquor smuggling ] राज्य में बढ़ सकती है। इसी आशंका के चलते आबकारी महकमे [ Excise department ] ने अपने सभी अधिकारियों को अलर्ट किया है। साथ ही तस्करों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। इधर, प्रदेश के ठेकों पर शराब महंगी होने से तस्करी भी चौकन्ने हो गए हैं।

प्रदेश में इस बार शराब के दाम बढ़ा दिए गए। नई दरें भी लागू कर दी गई। शराब की भारी मांग रहती है। एेसे में चंडीगढ़ व हरियाणा की सस्ती शराब की तस्करी प्रदेश में बढ़ सकती है। आबकारी महकमे को भी एेसी खबर मिली है, इसके चलते सभी आबकारी पीओ व निरीक्षकों को अलर्ट किया गया है। तस्करी वाले क्षेत्रों में विशेष नजर रखी जाएगी।

पाली, जोधपुर के रास्तों से गुजरात तस्करी

अब तक पाली व जोधपुर के रास्तों से हरियाणा की शराब गुजरात भेजना सामने आया है। गत दिनों सिरोही पकड़ी गई भारी मात्रा में शराब के मामलों में यह उजागर हुआ है। आबकारी को यह संदेह है कि ट्रकों के माध्यम से अब प्रदेश में भी ये शराब के ट्रक खाली हो सकते हैं।

आबकारी की मजबूरी, मुखबिरों की कमी

इधर, तस्करी रोकने के लिए आबकारी की अपनी मजबूरी है। आबकारी के पास मुखबिरों की कमी है। मुखबिर आबकारी के बजाय पुलिस को सूचना देना ज्यादा पसंद करते है। एेसे में तस्करी रोकने के लिए पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी।

सभी को नजर रखने के निर्देश

शराब महंगी होने के कारण हरियाणा व चंडीगढ़ की शराब प्रदेश सप्लाई हो सकती है। तस्कर अब इसकी फिराक में रहेंगे, इसे देखते हुए सभी अधिकारियों को अलर्ट किया गया है। - गेमराराम सुथार, जिला आबकारी अधिकारी, पाली।