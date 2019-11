VIDEO : पाली : सभापति पद के लिए कांग्रेस से नेतल मेवाड़ा तो भाजपा से रेखा भाटी ने भरा नामांकन

-भाजपा के 29, कांग्रेस के 22 व निर्दलीय 14 पार्षदों ने ली शपथ

Congress and BJP filed nomination for post of city councilor in pali :