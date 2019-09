अदालत का फैसला : दहेज हत्या के अभियुक्त पति, सास व ससुर को 10 साल की सुनाई सजा

पाली/बाली। Accused of dowry murder sentenced to 10 years : अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश [ Additional District and Sessions Judge ] सीमा मेवाड़ा कैम्प कोर्ट देसूरी ने दहेज हत्या के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए अभियुक्त सास, ससुर व पति को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

अपर लोक अभियोजक नरेश शर्मा ने बताया कि देसूरी थाने के वारा कोट सोलंकियान निवासी वालाराम ने 6 नवम्बर 2014 को देसूरी थाने में रिपोर्ट दी थी कि उसकी पुत्री जीवी की शादी 5 वर्ष पूर्व मोहनलाल पुत्र मोटाराम निवासी वारा सोलंकियान क साथ हुई थी। उसके चार वर्ष का पुत्र भी था। पांच सितम्बर 2014 को उसकी पुत्री व दोहिता प्रभात के शव अलग-अलग पुश्तैनी कुओं में मिले।

पुलिस ने दहेज हत्या का मामला दर्ज कर चालान पेश किया। न्यायालय ने प्रकरण की सुनवाई पूरी करते हुए अभियुक्त पति वारा सोलंकियान निवासी मोहनलाल पुत्र मोटाराम प्रजापत, ससुर मोटाराम पुत्र कपूराराम प्रजापत व सास आशा पत्नी मोटाराम प्रजापत को दस-दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।