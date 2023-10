यहां निजी प्लांट पर की गांजे की खेती, पुलिस ने दबिश दी

पालीPublished: Oct 28, 2023 10:52:49 am Submitted by: Suresh Hemnani

Cultivation of ganja at private plant in Pali : पुलिस ने 100 से अधिक गांजे के पौधे बरामद कर प्लांट मालिक को गिरफ्तार किया

गांजे के पौधे के साथ बुजुर्ग गिरफ्तार

Cultivation of ganja at private plant in Pali : विधानसभा चुनावों को लेकर अवैध गतिविधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पाली जिले के साण्डेराव पुलिस ने एक मकान बनाने को लेकर लिए निजी प्लांट से पुलिस ने गांजे के पौधे बरामद किए है। इस मामले में पुलिस ने 100 से अधिक गांजे के पौधे बरामद कर प्लांट मालिक को गिरफ्तार किया है।