किसानों को रुला रहा बढ़ा हुआ तापमान, फसलों की वृद्धि पर पड़ा असर

Damage to crops due to increasing temperature : - फसलें पीली पडऩे से 20 से 25 प्रतिशत उत्पादन घटने की संभावना

पाली। Damage to crops due to increasing temperature in Pali : जिलेभर में रबी फसलों पर इन दिनों मौसम की मार पड़ रही है। दिन का तापमान अधिक होने से फसलें पीली पड़ रही है। तापमान फसलों को लील रहा है। तापमान अधिक होने के कारण फसलों की वृद्वि पर प्रतिकुल असर पड़ रहा है। तापमान की वजह से फसलें पूरी तरह से हरी भरी नहीं है।

खेल-खलिहानों में चारों तरफ हरी फसलों के स्थान पर पीली फसलें नजर आ रही है। फसलें पीली पडऩे से उत्पादन पर इसका सीधा असर पड़ेगा। फसलें हरी भरी नहीं होने के कारण करीब 20 से 25 प्रतिशत तक उत्पादन घट सकता है। फसलें पीली पडऩे से किसानों के चेहरे मुरझा गए है। कृषि विभाग के अधिकारी मुताबिक इस बार 2 लाख 44 हजार हैक्टयर में बुवाई का लक्ष्य था। जिसके मुकाबले में अभी तक 2 लाख 89 हजार 202 हैक्टयर में बुवाई हो चुकी है।

18 से 22 दिन का तापमान फसलों के लिए अच्छा रहता है

रबी फसलों के लिए तापमान 18 से 22 डिग्री दिन में व रात में 4 से 7 डिग्री तापमान अनुकुल रहता है। लेकिन पन्द्रह दिन पहले तक दिन का तापमान 30 से 35 डिग्री व रात का तापमान 15 से 20 डिग्री था। दिन व रात का तापमान अधिक होने से रबी की फसल पर सीधा असर पड़ रहा है।

तापमान अधिक होने से चने की फसल में लट लग गई

तापमान अधिक होने व फसलें पीली पडऩे से बढ़तवार व फसलों में फूटान अच्छा नहीं होता है। जिससे फसलों के उत्पादन पर असर पड़ता है। तापमान अधिक होने से चने की फसल में लट गई थी। लट का मारने के लिए किसानों को चने की फसल में हजारों रुपए खर्च कर दवाइयां का स्प्रे करना पड़ा। तापमान अधिक होने से फसलों में कई प्रकार की बीमारियां भी लग जाती है। रबी की फसलों के लिए अधिक तापमान घातक होता है।

यह है उपचार

कृषि विभाग के अधिकारियों के मुताबिक रबी की फसलें पीली पड़ रही है तो किसानों को गेहंू की फसल में जिंक सल्फेट 33 प्रतिशत 25 किलो प्रति हैक्टयर में छिडक़ाव करना चाहिए। चने व दूसरी फसलों में जिंक सल्फेट 20 किलो प्रति हैक्टयर में छिडक़ाव करना चाहिए। कोई किसान छिडक़ाव नहीं करना चाहता है तो स्प्रे भी कर सकता है। फसल में चिलेटेड जिंक 12 प्रतिशत का 500 ग्राम को 500 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टयर स्प्रे करना चाहिए। इन दवाइयों का उपयोग करने पर फसल की पत्तियों में पर्णहरित की मात्रा में बढ़ोत्तरी होगी। जिससे प्रकाश संश्लेषन बढ़ेगा व उपज में वृद्वि होगी।

फसलें पीली पड़ रही है

इन दिनों रबी की फसलें पीली पड़ रही है। कृषि विभाग के अधिकारियों को ने खेतों में आकर फसलों को देख रहे है। फसलों में दवाइयों का छिडक़ाव करने की सलाह दे रहे है। तापमान अधिक होने के कारण फसलें पीली पड़ रही है। -अणदाराम, किसान, काला पीपल की ढाणी

तापमान की वजह से हो रहा है

रबी फसल बुवाई के समय से ही तापमान अधिक है। तापमान कम नहीं होने के कारण फसलें पीली पड़ रही है। दिन का तापमान अधिक है। फसल पीली पडऩे की वजह से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। जो कि अप्रत्यक्ष रुप से फसल की उपज को प्रभावित करती है। किसानों को रबी की में फसलों में दवाइयों का छिडक़ाव स स्पे्र करने की सलाह दे रहे हे। -डॉ. मनोज अग्रवाल, सहायक निदेशक कृषि विभाग पाली