अंधड़ से टूटा बिजली ढांचा : यहां जीएसएस गिरा, कई बिजली पोल, ट्रांसफार्मर व लम्बी लाइन टूटी

- 65 गांवों में 18 घंटे बंद रही बिजली, डिस्कॉम को बीस लाख का नुकसान

- पाली, रोहट, सोजत, तखतगढ़ क्षेत्र में सबसे अधिक नुकसान

पाली Published: June 23, 2022 01:00:44 pm

Damage to Discoms Due to the Storm in Pali : पाली। पाली शहर, रोहट, तखतगढ़, सोजत व मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के आसपास मंगलवार देर रात आए अंधड़ व बारिश से बिजली ढांचे को खासा नुकसान पहुंचा है। पाली शहर में कई पोल व पेड़ गिरने से बिजली आपूर्ति कई इलाकों में ठप हो गई। वहीं पाली ग्रामीण, रोहट, तखतगढ़, सोजत क्षेत्र में सौ से अधिक बिजली पोल गिर गए। पाली के निकट बोमादड़ा गांव की 33 केवी लाइन टूट गई। तखतगढ़ के चाणोद का जीएसएस गिर गया। एक किलोमीटर लम्बी लाइनें टूट गई। इससे पाली शहर सहित जिले के 65 गांवों की बिजली आपूर्ति प्रभावित रही। यहां बुधवार शाम को आपूर्ति सुचारू की गई। अंधड़ से डिस्कॉम को करीब बीस लाख रुपए का नुकसान पहुंचा है। दिनभर डिस्कॉमकर्मी बिजली सुचारू करने में उलझे रहे।

पूरी रात गुजरी अंधेरे में

पाली शहर सहित कई इलाकों में मंगलवार रात करीब ग्यारह बजे तेज अंधड़ आया। इससे बिजली सिस्टम को नुकसान पहुंचा। पाली शहर के सूरजपोल, राजेन्द्र नगर, हाउसिंग बोर्ड, सोसायटी नगर, टैगोर नगर, गुंदोज, रोहट में बिजली गुल हो गई। बोमादड़ा गांव, रावलवास, उतमण, खैरवा, चाणोद, तखतगढ़, जाडन में बिजली बुधवार शाम तक बंद रही, इससे ग्रामीणों की पूरी रात अंधेरे में गुजरी। शहर सहित आसपास के इलाकों में अंधड़ से पेड़ धराशाही हो गए। पाली कलक्ट्रेट सहित कई जगहों पर पोल व पेड़ गिर गए व टावर टूट गया। होर्डिंग टूट गए। नाना गांव में टावर गिर गया। लाखोटिया में बड़ी संख्या में तोते मरे

शहर के लाखोटिया तालाब गार्डन में अंधड़ व बारिश से बड़ी संख्या में तोते मर गए। सुबह जब शहरवासी गार्डन में पहुंचे तो तोते मरे हुए मिले। यहां कई पेड़ भी गिर गए। बिजली सुचारू, खासा नुकसान

अंधड़ से चाणोद जीएसएस गिर गया, एक किलोमीटर लम्बी लाइनें गिर गई। सौ पोल टूट गए। 65 गांवों की बिजली प्रभावित रही, यहां बिजली सुचारू कर दी गई। डिस्कॉम को बीस लाख रुपए का नुकसान पहुंचा है। - अशोक मीणा, एसई, डिस्कॉम, पाली। पढ़ना जारी रखे

