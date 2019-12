VIDEO : लापता युवक का कुएं में मिला था शव, मामले ने पकड़ा तूल, परिजनों व ग्रामीणों का विरोध जारी

- मोर्चरी के बाहर परिजनों व ग्रामीणों ने रखी आठ मांगे

Dead body of a youth found in a well in Pali :

- शव का अब पाली के बांगड़ अस्पताल में मेडिकल बोर्ड द्वारा होगा पोस्टमार्टम