ट्रैक पर खड़ी बकरियों को हटाने गया था पशुपालक, खुद ही चपेट में आ गया, एक बकरी भी कटी

- जैतारण विधायक गहलोत ने की उचित मुआवजा देने की मांग

पाली Published: July 04, 2022 05:08:38 pm

Death of Animal Husbandry After Being Hit by Train in Pali : पाली/रायपुर मारवाड़। जिले के रायपुर थाना क्षेत्र के मकड़वाली गांव के समीप मवेशी चराने गए एक पशुपालक की ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में एक बकरी की भी कटकर मौत हो गई। सोमवार सुबह ट्रेक के पास से गुजर रहे लोगों ने पटरियों पर शव देख पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची। परिजनों ने शव की शिनाख्त की।

घटना के बाद रेलवे ट्रैक के पास पड़ा पशुपालक का शव व जमा ग्रामीण।

जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह माकड़वाली निवासी अमान देवासी (65) माकड़वाली से गुजर रही पटरियों के पास मवेशियों को चरा रहा था। अचानक बकरियां पटरी पर चली गई और उनको हटाने गया पशुपालक ट्रेन की चपेट में आ गया। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मौके पर एक बकरी की ट्रेन से कटने से मौत हो गई। पशुपालक के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। घटना की सूचना मिलने पर अस्पताल में जैतारण विधायक अविनाश गहलोत एवं भाजपा नेता मोतीलाल बागड़ी भी मौके पर पहुंच घटना की जानकारी ली। विधायक गहलोत ने घटना के बाद पशुपालक के परिवारजनों को उचित मुआवजा देने के लिए अधिकारी से बात की। सर्प दंश से महिला की मौत

रायपुर मारवाड़। रायपुर उपखंड के कलालिया गांव में अपने खेत में कृषि कार्य कर रही एक महिला को हाथ पर सांप के कटने से मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सुपुर्द किया। सेंदड़ा थाना प्रभारी मनोज सामरिया ने बताया की कलालिया गांव निवासी लीलादेवी पत्नी राजेन्द्रसिंह अपने खेत में कृषि कार्य कर रही थी। इस दौरान वहां एक सांप ने उसके हाथ को काट लिया। जिससे वह बेशूद होकर गिर गई। घटना की जानकारी मिलने पर परिजनों के साथ कलालिया सरपंच प्रतिनिधि सुरेंद्र सिंह ने उसे अस्पताल पहुंचाया। लेकिन वहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने प्रार्थी राजेन्द्रसिंह पुत्र नाथूसिंह की रिपोर्ट पर पोस्मार्टम करवा कर शव परिजनों को सुपर्द किया। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर जैतारण विधायक अविनाश गहलोत कलालिया सरपंच प्रेमलता भी मौके पर पहुंच कर मृतक महिला के परिजनों को उचित मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। पढ़ना जारी रखे

