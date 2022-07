घर से स्कूल के लिए निकले बालक की बरसाती नाले में डूबने से मौत, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

-पाली जिले के रास थाना क्षेत्र के मोहरा गांव की घटना

-पुलिस ने मृतक बालक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को किया सुुपुर्द

पाली Published: July 04, 2022 03:18:48 pm

Death of Child due to drowning in drain in Pali: पाली/बाबरा। जिले के रास थाना क्षेत्र के मोहरा सरहद में सोमवार सुबह घर से स्कूल के लिए निकला बालक की रास्ते में बरसाती नाले में पांव फिसलने से पानी में डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव का रास सीएचसी केन्द्र स्थित मोर्चरी से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर मर्ग दर्ज कर जांच शुरू की है।

मुख्य आरक्षी उमराव खान ने बताया कि मोहरा निवासी अर्जुनसिंह रावत (14) पुत्र मोहनसिंह मोहरा गांव के सरकारी स्कूल में आठवीं कक्षा में पढऩे के लिए घर से सुबह निकला था। रास्ते में बरसाती नाले के पास जमी चिकनी मिट्टी से पांव फिसलने से बालक बरसाती नाले के पानी में डूब गया। पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। मौके पर ग्रामीणों उसे नाले से बाहर निकालने तक उसकी मौत हो गई। मृतक शव का रास के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थित मोर्चरी से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर मृतक बालक के पिता मोहनसिंह की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी। परिजनों को रो-रोकर बुरा हाल

बालक अुर्जन की डूबने से हुई मौत के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो रहा है। पोस्टमार्टम के बाद शव मोहरा पहुंचते ही गांव में गमगीन माहौल हो गया। ग्रामीणों ने बताया कि बालक अर्जुन की मौत के बाद परिवार में पिता मोहनसिंह, माता भोलीदेवी तथा अब एक भाई व दो बहने है। पिता मोहनसिंह खेत-मजदूरी करते है। पत्रिका अपील : परिजन व प्रशासन बरतें सावचेती

- अपने बच्चों पर नजर रखें, तालाब, नाड़ी व नालों से रखें दूर।

- बच्चें गहरे पानी में नही नहाए। न ही उसके पास जाए।

-ग्राम पंचायत, प्रशासन इन तालाबों, नाडों व बरसाती नाले के पास सुरक्षा प्रबंध करें, ताकि नजर रखी जा सकें।

- बच्चों को अकेले खेलने नही जाने दे, उन्हे जागरूक करें कि वे गहरे पानी में नहाने नही उतरे।

- हर ग्राम पंचायत में गोताखोरों की सूची बनाई जाए, ताकि जरूरत पडऩे पर तुरंत काम आ सके।

- स्कूल प्रबंधन भी स्कूलों में आने वाले बालकों को बरसाती नाले, नाड़ी, तालाब सहित अन्य बरसाती जल भराव वाले स्थलों से दूर रहने के लिए प्रतिदिन कालांश शुरू होने से पहले जागरूक करें। पढ़ना जारी रखे

