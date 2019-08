पाली। बीजेपी नेता एवं पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का बीती देर रात निधन death of former Union Foreign Minister sushma swaraj : हो गया। सुषमा स्वराज से जुड़ी यादें कपड़ा नगरी पाली से भी गहरी हैं। स्वराज 2003 में पाली में विधायक ज्ञानचन्द पारख [ MLA Gyanchand Parakh ] के चुनाव प्रचार [ Election Campaign ] में आई थी। उन्होंने सूरजपोल पर सभा को संबोधित किया। बाद में पारख के घर पर कार्यकर्ताओं से मुखातिब हुई थीं। स्वराज के निधन पर पार्टी पदाधिकारियों ने गहरी संवेदना जताई।

आत्मीयता से मिलती थी स्वराज

विधायक ज्ञानचंद पारख ने स्वराज के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वे मेरे चुनाव प्रचार में पाली आई थीं। उन्होंने शहर के सूरजपोल चौराहे पर शहर की जनता से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील भी की थी। इसके बाद भी जब भी दिल्ली जाना होता तो उनसे बिना मिले कभी नहीं आया। वे आत्मीयता से मिलती थीं। उनका विशेष लगाव रहा हैं। स्वराज का निधन देश और पार्टी के लिए बड़ा नुकसान है।