भीषण आग में राजस्थान के एक ही परिवार के चार लोगों की दर्दनाक मौत,​ परिजनों का रो-रोक बुरा हाल

पालीPublished: Aug 30, 2023 03:44:43 pm Submitted by: Suresh Hemnani

रक्षाबंधन की खुशियां मातम में बदल गई।

Fire in Hardware Shop in Pune of Maharashtra : महाराष्ट्र के पुणे जिले के चिखली क्षेत्र के पूर्णानगर में बुधवार अल सुबह एक दुकान में शार्ट सर्किट से आग लग गई। जिसमें राजस्थान के पाली जिले के रोहट थाना क्षेत्र के केरवा गांव निवासी एक ही परिवार के चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इससे रक्षाबंधन की खुशियां मातम में बदल गई।