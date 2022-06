वृद्ध महिला की पारिवारिक झगड़े ने ली जान तो ट्रैक्टर खाई में गिरने से चालक की गई जान

-पाली जिले में हुए दो अलग-अलग मामलों में वृद्ध महिला व ट्रैक्टर चालक की मौत

पाली Published: June 11, 2022 01:27:00 pm

Death of old Woman-Tractor Driver in Pali : पाली/बर मारवाड़। जिले के सेंदड़ा थाना क्षेत्र में एक परिवार में हुआ झगड़ा वृद्ध महिला की मौत का कारण बन गया। महिला का शव बर अस्पताल की मोर्चरी रखवाया गया है। पुलिस जांच में जुटी है।

सेंदड़ा थाना प्रभारी मनोज सामरिया ने बताया कि शुक्रवार शाम सेंदड़ा निवासी करीब 85 वर्षीय वृद्ध महिला एवं महिला के जेठ के बेटे के साथ परिवारिक झगड़े को लेकर कहासुनी हो गई। इस पर वृद्ध महिला की पौत्र वधु सेंदड़ा थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाने थाने पहुंची। इस पर पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वृद्ध महिला मानी देवी (85) लहूलुहान हालत में घर में मृत मिली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर बर अस्पताल मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने वृद्ध महिला के जेठ के पुत्र चंद्र सिंह पर हत्या का अंदेशा जताते हुए उसकी तलाश शुरू कर दी है। मृतका का पोस्टमार्टम शुक्रवार को कराया जाएगा। ट्रैक्टर खाई में गिरा, चालक की मौत, दो चोटिल

सोजत। शिवपुरा थाना क्षेत्र के बीजपुर ग्राम से एक ट्रैक्टर में टेंट का सामान भरकर भटिंडा की तरफ जाते समय बीच सड़क पर मवेशी आ जाने से एक ट्रैक्टर होकर सड़क किनारे खाई में जा गिरा। इससे ट्रैक्टर चालक की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मोड़ावास निवासी हेमाराम सरगरा (23) पुत्र भुंडाराम गुरुवार शाम को बीजपुर गांव से अपने ट्रैक्टर में टेंट व्यवसाय का सामान भरकर जा रहा था। मवेशी बीच रास्ते में दौडक़र आ गया। ट्रैक्टर चालक ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन ट्रैक्टरअसंतुलित होकर खाई जा गिरा। इससे चालक हेमाराम की मौत हो गई। ट्रैक्टर पर सवार दो अन्य लोगों के भी चोटें आई। पढ़ना जारी रखे

