एनिकट में डूबने से छात्र की हुई मौत के बाद पिता ने जताया हत्या का संदेह, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

पाली/ रोहट। जिले के रोहट थाना क्षेत्र के भांवरी गांव में स्थित एक छात्रावास के लडक़े की पानी में डूबने से मौत [Death of student in pali] हो गई। उसके पिता ने हत्या का संदेह जताया है। पुलिस ने शव मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम [Postmortem from medical board] के बाद परिजनों को सौंप दिया। मामले की जांच जारी है।

रोहट के कार्यवाहक थानाधिकारी पुखराज चौधरी ने बताया कि 11 वीं कक्षा में अध्ययनरत मोकलासनी लूनी निवासी गंगाराम पुत्र रामलाल जाट भांवरी पाली रोड पर स्थित छात्रावास में रहता था। छात्रावास के पिछवाड़े में एक खेत में गहरा एनिकट बना हुआ था। इसमें डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। घटना स्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई।

सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद शव को एनिकट से बाहर निकाला। मृतक बालक के पिता ने हत्या का संदेह जताया है। फिलहाल पुलिस ने मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने शव मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। मामले की जांच जारी है।