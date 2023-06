यहां बकरी की जान बचाने के लिए दो बहनों ने गंवा दी जान

पालीPublished: Jun 21, 2023 08:47:23 pm Submitted by: Suresh Hemnani

नाडी में डूबने से दो सगी बहनों की मौत। परिजनों को रो-रोकर बुरा हाल

Death of Two Sisters in Pali : पाली जिले के बाली थाना क्षेत्र की कोट बालियान पंचायत के टिपरी गांव में नाडी में फंसी बकरी की जान बचाने के लिए दो सगी बहनों ने अपनी जान गंवा दी। नाडी में डूबने से दो मासूम बेटियों की मौत हो गई।