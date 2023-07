यहां टांके में गिरने से महिला की तो ट्रेलर की चपेट में आने से युवक की हो गई मौत

पालीPublished: Jul 06, 2023 09:17:21 pm Submitted by: Suresh Hemnani

अलग-अलग हादसों में महिला व युवक की मौत

Death of woman and youth in Pali : पाली जिले के रोहट थाना क्षेत्र के दुदली गांव में एक महिला की टांके में गिरने से मौत हो गई। जिसका शव रोहट अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है।