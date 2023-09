Watch Video : यहां गणपति प्रतिमा विसर्जित करते युवक की नदी में डूबने से मौत, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

पालीPublished: Sep 25, 2023 08:54:42 pm Submitted by: Suresh Hemnani

पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकलवा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया।

सेवड़ी मोर्चरी के बाहर मृतक के परिजनों से चर्चा करते पुलिसकर्मी।

Death of young man due to drowning in river in Pali पाली जिले के बाली थाना क्षेत्र के मिरगेश्वर ग्राम में सोमवार को गणपति प्रतिमा विसर्जित के दौरान एक युवक की नदी में डूबने से मौत हो गई। सूचना के बाद बाली थानाधिकारी विक्रम सिंह सादु व हेड कास्टेबल भगवत सिंह देवड़ा मय जाब्ता घटना स्थल पहुंचे। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकलवा सेवाड़ी की मोर्चरी में रखवाया।