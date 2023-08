बुलेट पर सवार होकर जा रहे थे दो दोस्त, तेज रफ्तार एम्बुलेंस ने मारी टक्कर, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

पालीPublished: Aug 16, 2023 09:50:58 pm Submitted by: Suresh Hemnani

सड़क हादसा: एक युवक की मौत, एक गंभीर घायल

हादसे के बाद मोके पर पड़ी बुलेट व मृतक चेतन चौधरी का फाइल फोटो।

death of youth in bullet-ambulance accident in Ranawas of Pali : पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के राणावास गांव निवासी दो दोस्त बुलेट लेकर काजलवास अपने एक दोस्त की ओर से आयोजित कार्यक्रम में जा रहे थे। रास्ते में वे डिंगोर चौराहे के निकट तेज गति से आ रही घायल मवेशियों को ले जाने वाली एम्बुलेंस ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गंभीर घायल हो गए। जिन्हें एम्बुलेंस चालक ही मारवाड़ जंकशन अस्पताल लेकर पहुंचा। जहां चिकित्सक ने राणावास गांव निवासी चेतन 27 साल पुत्र नारायण चौधरी को मृत घोषित कर दिया। गंभीर घायल चेतन 31 साल पुत्र जगदीश सोनी को प्राथमिक उपचार के बाद पाली रेफर किया गया। जहां उसका उपचार जारी है।