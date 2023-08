जनप्रतिनिधियों ने उठाई आवाज : बोले- बिन मांगे दिया संभाग तो नगर निगम व विश्वविद्यालय भी मिले तुरन्त

पाली
Published: Aug 19, 2023

Patrika Campaign : कार्यशाला में जनप्रतिनिधि बोले- नगर निगम बनेगा तो पाली की बदल जाएगी तस्वीर...

जनप्रतिनिधियों ने उठाई आवाज : बोले- बिन मांगे दिया संभाग तो नगर निगम व विश्वविद्यालय भी मिले तुरन्त

Demand for Municipal Corporation and University in Pali : सीएम ने पाली को बिना मांगे ही संभाग की सौगात दी है तो संभाग में विश्वविद्यालय व नगर निगम भी तत्काल दे देने चाहिए। यह कहना है पाली के पार्षदों का। उनका कहना था कि पाली में आज नगर परिषद है और ये ढाणी जैसा है। जब ढाणी को संभाग बनाया है तो उसके विकास के लिए नगर निगम बेहद जरूरी है। विश्वविद्यालय के तो मापदण्ड पाली पूरे कर रहा। ऐसे में उसे तो नगर निगम के पहले ही दे देना चाहिए। जिससे पाली के साथ जालोर, सिरोही व सांचौर जिलों के विद्यार्थियों को भी जोधपुर व कोटा सहित अन्य बड़े शहरों में शिक्षा के लिए जाने की जरूरत नहीं रहे।