पुलिस व तस्करों के बीच फायरिंग, तस्कर 50 लाख रुपए के डोडा-पोस्त से भरी गाड़ी को छोड़कर भागे

पालीPublished: Jun 28, 2023 09:28:30 pm Submitted by: Suresh Hemnani

पुलिस ने दो वाहन समेत पचास लाख रूपए कीमत का करीब 1005 किलो ग्राम अवैध डोडा-पोस्त जब्त किया।

Firing between police and smugglers in Pali : पाली में अवैध मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत शिवपुरा पुलिस ने रात्रि में रूपावास ग्राम सरहद में गश्त के दौरान कार्रवाई करते हुए दो वाहन समेत पचास लाख रूपए कीमत का करीब 1005 किलो ग्राम अवैध डोडा-पोस्त जब्त किया है।