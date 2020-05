सौ सालों में हुई सबसे बड़ी त्रासदी है कोरोना, संकट, युद्धों और आपातकाल से भारी ये महामारी

पाली। अरे भाई भारत विभाजन [ Partition of india ] में ट्रेन में लाशें आ रही थी। चीन व पाक से युद्ध [ China and pak war ] के दौरान में ब्लैक आउट [ Black out ] का आलम था। रात में दीया नहीं जला सकते थे। रेडियो भी शहरभर में एक-दो जगह सुनाई देता था। समाचार सुनने के लिए मोहल्ले की भीड़ एक ही जगह एकत्र हो जाती थी। आपातकाल [ Emergency ] में भी सरकार ने निरंकुश होकर लोगों पर कहर बरसाया था। कारगिल के दौरान भी भारतीय जन मानस मुश्किल में पड़ गया था, लेकिन कोरोना के कहर [ Corona period ] ने तो सभी पीड़ाओं को छोटा बना दिया। महामारियां भी कई आई, लेकिन तब भी ऐसी स्थिति नहीं थी। आज तो हर दिन भारी पड़ रहा है और इस संकट का अंत भी निकट दूर तक कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। कुछ ऐसे ही विचार बुजुर्गों ने कोरोना काल को लेकर साझा किए।

आठ दशक में नहीं देखा ऐसा कहर

85 वर्षीय मास्टर शंकरलाल जोशी ने बताया कि अस्सी वर्षों की कई यादें ताजा है, लेकिन कोरोना संकट से बड़ा संकट आज तक नहीं देखा। आपातकाल के दौरान भी मानवता इतने संकट में नहीं आई थी। तकनीक थी नहीं, गांवभर में एक आध रेडियो होता था। वहां गांव की भीड़ जुट जाती थी।

ऐसा कहर पहली बार

107 वर्षीय चुकी देवी आयु का शतक लगा चुकी है। अब उन्हें सुनाई नहीं देता, लेकिन जेहन में हर याद ताजा है। वे कहती है कि कई महामारियां व युद्ध देख चुके भारत में ऐसा कहर पहली बार टूटा है। इसका तो अंत भी कहीं नहीं दिखता।

ये सबसे कठिन दौर

86 वर्षीय कृष्णा त्रिवेदी का कहना है कि आजादी से लेकर अब तक कई मुश्किल दौर आए पर यह तो सबसे कठिन दौर है। इससे निजात पाना भी संभव नहीं दिखाई देता। घरों में इतने समय तक तो पहली बार ही रहे हैं।

ये पीड़ा सबसे बड़ी

80 वर्षीय तेजराज टांक का कहना है कि इस काल ने तो विभाजन की पीड़ा को भी कम कर के रख दिए। उस समय तो ट्रेनों में लाशें आती थी और पाक से आए लोगों के जिंदा बचने की स्थिति भी नहीं थी, लेकिन अब तो यह कहर सब पर भारी पड़ रहा है।

जज्बे से मिलेगी जीत

83 वर्षीय सुंदरलाल जोशी ने कहा कि कोरोना तो काफी भारी पड़ रहा है। आजादी के बाद अब तक का ये सबसे संकट का समय है। भारत पाक युद्ध के समय रात में ब्लैक आउट होता था और कोई चिमनी भी नहीं जला सकता था, लेकिन भारतीय जज्बे से हमने हर जंग जीती है। इस बार भी निश्चित ही जीत जाएंगे।