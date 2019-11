Elections for post of city council chairman in Pali :

पाली। Elections for the post of city council chairman in Pali : नगर परिषद सभापति के चुनाव को लेकर भाजपा-कांग्रेस [ BJP-Congress party ] में जोर-आजमाइश जारी है। क्रॉस वोटिंग [ Cross voting ] के खतरे से बचने के लिए भाजपा और कांग्रेस कोई खतरा मोल नहीं ले रही। दोनों पार्टियों ने अपने पार्षदों को सभापति पद का नामांकन दाखिल कराने के बाद फिर से भूमिगत [ Councilor underground ] कर दिया। दोनों ही पार्टियां अपना-अपना बोर्ड बनाने का पुरजोर दावा कर रही है। हालांकि, पूरी गणित निर्दलियों पर टिकी हुई है।

भाजपा के पार्षदों को जैसलमेर के पास पार्टी के ही एक पूर्व विधायक के रिजोर्ट में ठहराया जाएगा, जबकि कांग्रेस ने कुंभलगढ़ क्षेत्र में पार्षदों के ठहराने की व्यवस्था की है। भाजपा के सभी 29 पार्षदों को विधायक ज्ञानचंद पारख, चुनाव प्रभारी बाबूसिंह राठौड़ और सभापति महेन्द्र बोहरा ने नगर परिषद से बस द्वारा रवाना किया। सभी पार्षदों को गिनकर बस में बिठाया गया। पार्टी के कुछ पदाधिकारियों को पार्षदों पर निगरानी का जिम्मा दिया गया हैं।

पणिहारी चौराहे से पांच निर्दलीय पार्षद भाजपा की बस में सवार

भाजपा पार्षदों को लेकर जैसलमेर के लिए रवाना हुई बस में निर्दलीय पार्षद महेन्द्र वैष्णव, हीना वैष्णव, रमेश बंजारा, दिलीप चौधरी और फूलीदेवी भी पणिहारी चौराहे से सवार हो गए। विधायक ज्ञानचंद पारख ने भाजयुमो महासचिव कांति वैष्णव को मनाने के लिए भाजयुमो पदाधिकारियों को जिम्मा दिया था।

भाजयुमो अध्यक्ष दिग्विजयसिंह और चन्द्रशेखरसिंह मोहराई की रात में कांतिलाल से गोपनीय मुलाकात हुई। सुबह कांति वैष्णव और महेन्द्र वैष्णव विधायक पारख के साथ ही कार में सवार होकर नगर परिषद आए। बताया जा रहा है कि अन्य तीन पार्षदों को मनाने में भी भाजपा नेता सफल रहे हैं। विधायक ज्ञानचंद पारख ने दावा किया कि उन्हें आवश्यक बहुमत से ज्यादा समर्थन मिलेगा और भाजपा का बोर्ड बनाने में सफल होंगे।

दो-तीन को छोड़ सभी कांग्रेस पार्षद भूमिगत

नेतल मेवाड़ा को सभापति पद का उम्मीदवार घोषित करने के बाद कांग्रेस ने पूर्व सभापति प्रदीप हिंगड़ को फ्री हैंड कर दिया। हिंगड़ ने नेतल का सभापति पद के लिए नामांकन दाखिल कराने के बाद कांग्रेस पार्षदों को भी पाली से बाहर भेज दिया। बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्षद कुंभलगढ़ क्षेत्र की होटल में ठहरेंगे।

हालांकि, शादियों की सीजन के कारण सभी पार्षदों को एक साथ ठहराने में दिक्कत भी आई है। कांग्रेस प्रभारी सुनीता भाटी, जिलाध्यक्ष चुन्नीलाल चाड़वास और पूर्व सभापति प्रदीप हिंगड़ ने नेतल मेवाड़ा का नामांकन कराने के बाद मीडिया से बातचीत की। उन्होंने दावा किया कि सभी 14 निर्दलियों का उन्हें समर्थन हासिल है और कांग्रेस उम्मीदवार को 40 पार्षदों का समर्थन मिलेगा।