Farmers created uproar in Krishi Mandi of Sojat Road : -पहले जिनकों नकारा उन्हीं मूंगों को लिया

पाली/सोजत रोड। Farmers created uproar in Krishi Mandi of sojat road : जिले के सोजत रोड की कृषि मंड़ी स्थित क्रय-विक्रय सहकारी समिति [ Purchase and sale co-operative society ] पर बुधवार को मूंग देने पहुंच रहे किसानों ने हंगामा कर दिया। किसानों ने कृषि मंडी के अधिकारियों व कर्मचारियों पर समर्थन मूल्य [ support price ] पर मूंग खरीद में भेदभाव का आरोप भी लगाया।

किसान ने बताया कि वो भूखे प्यासे अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन मूंग लेने वाले कर्मचारियों ने 15 में से केवल 3 ट्रैक्टर के मूंगों को ही ठीक बताकर समर्थन मूल्य से लेने को कहा। जिससे मंड़ी मौजूद किसान नाराज हो गए। इसके बाद किसानों ने जमकर हंगामा कर दिया। हंगामे को बढ़ता देखकर कर्मचारियों ने मंडी के अधिकारी को मौके पर बुलाया। जिसके बाद अधिकारी से भी किसानों की तीखी नोंक-जोक हुई। पहले कर्मचारियों ने जिन मूंगों को नकार दिया उसी मूंगों को अधिकारी समर्थन मूल्य पर लेने को राजी हो गए। कुछ किसानों को मायूस ही अपने मूंग लेकर लौटना पड़ा। मूंग देने आए किसानों में गोपाराम सीरवी, घेवरराम सीरवी, करणसिंह, विक्रमसिंह भाटी, मोहनलाल, रूपाराम, विष्णु पारीक, तिलाराम, गणेश राम, लालाराम, बाबूराम, नारायण लाल, सोहन सिंह, चेनाराम, जगदीश कुमार सहित अन्य किसान शामिल थे।

हंगामा होने की वजह

किसान गोपाराम सीरवी ने बताया कि चने छानने वाले गेने से मूंगों को छाना। जिससे उनके आधे मूंग खराब की श्रेणी में आ गए तथा किसान अपने आप को ठगा सा महसूस करने लगे। घेवरराम ने बताया कि जिन किसानों के मूंग लिए जा रहे थे उनके 1 क्विंटल मूंग पर ढाई किलो मूंग अतिरिक्त लिए जा रहे थे। जिससे उनको आर्थिक नुकसान भी हो रहा था। किसानों ने अधिकारियों व कर्मचारियों मिली भक्ति व मनमानी करने का आरोप लगाए।

यह लिया निर्णय

हंगामे के बाद अधिकारी ने चने छानने वाले गेने को हटाकर दूसरा गेना रखा जिसके बाद किसानों ने राहत की सांस ली। अधिकारी द्वारा सभी मूंगों का निरिक्षण कर सही मूंगों को समर्थन मूल्य पर लेने का आदेश दिया।

इन्होंने कहा...

एक दिन में केवल 30 किसानों के ही मूंग समर्थन मूल्य से लिए जाते है। किसानों की समस्या का समाधान कर दिया है। जो मूंग सही है उनको लेने का आदेश कर्मचारियों को दे दिया है। -रामसिंह सांखला, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, क्रय-विक्रय समिति, सोजतरोड।