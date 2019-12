सरकारी नर्सरी से नहीं मिले पौधे, किसानों को लाखों रुपए का हुआ नुकसान, पढि़ए पूरी खबर...

पाली। Farmers did not get saplings from government nurseries : सरकारी नर्सरी में आंवला व अनार के पौधे नहीं मिलने से किसानों को लाखों रुपए का फटका लगा है। इस बार किसानों को आंवला व अनार का एक पौधा भी सरकारी नर्सरी से नहीं मिल पाया है। निम्बू के पौधे भी छोटी साइज के मिलने से किसानों को बगीचे लगाने में पसीने छूट रहे हैं। किसान मजबूरी में निजी नर्सरियों से पौधे खरीद कर बाग बगीचे लगा रहे है। प्राइवेट नर्सरी से पौधे खरीदने पर किसानों को किसी भी प्रकार का अनुदान नहीं दिया जाता है। जबकि सरकारी नर्सरियों से 50 प्रतिशत अनुदान पर पौधे मिलते है।

यह है अनुदान

उद्यान विभाग के अधिकारियों के मुताबिक अनार का एक हैक्टयर में बगीचा लगाने पर 24 हजार , निम्बू में 20 हजार 4 रुपए व आंवला व बेर में 14 हजार 135 रुपए एक हैक्टयर पर अनुदान दिया जाता है। सरकारी नर्सरी से अनार, निम्बू, आंवला व बेर के पौधे 50 प्रतिशत अनुदान पर दिया जाता है। किसान अगर प्राइवेट नर्सरी से पौधा खरीदता है तो किसी भी प्रकार का अनुदान नहीं दिया जाता है।

लक्ष्य पूरे करने में अधिकारियों को पसीने छूट रहे है

उद्यान विभाग के अधिकारियों के मुताबिक वर्ष 2019-2020 में 26 हैक्टयर में अनार का बगीचा लगाने का लक्ष्य था। इसके मुकाबले में अभी तक 7.90 हैक्टयर में ही बगीचा लगा है। इसी तरह से बेर में 24 के लक्ष्य के मुकाबले में 6.20, निम्बू व आंवला 85 के मुकाबले में 66.50 हैक्टयर में ही बगीचे लग पाए है।

मजबूरी में प्राइवेट नर्सरी से पौधे खरीदे

सरकारी नर्सरी में आंवला के पौधे ही नहीं मिले। मजबूरी में प्राइवेट नर्सरी से पौधे खरीदे कर पांच हैक्टयर में आंवला का बगीचा लगाया है। विभागीय अधिकारियों की उदासीनता के कारण किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। विभागीय अधिकारियों को किसानों से कोई सरोकार ही नहीं है। -मदनसिंह, किसान मेवीकला

प्राइवेट नर्सरी से पौधे खरीदने पर अनुदान नहीं है

सरकारी नर्सरी से पौधे खरीदने पर ही किसानों को अनुदान दिया जाता है। प्राइवेट नर्सरी से पौधे खरीदने पर किसानों को किसी प्रकार का अनुदान नहीं दिया जाता है। इस बार निम्बू के पौधे किसानों को दिए गए है। आंवला व बेर के पौधे आए नहीं है। किसान अगर मान्यता प्राप्त नर्सरी से पौधे खरीदता है तो उसको अनुदान दिया जाएगा। -रामाअवतार, सहायक निदेशक उद्यान विभाग पाली