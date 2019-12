अच्छी खबर : अब किसानों को मिलेगी नि:शुल्क जैविक खाद, सुधरेगी मिट्टी की सेहत

- एक गांव में 50 किसानों को मिलेगा 2500 रुपए का खाद

Farmers will get free organic fertilizer in Pali :

- प्रत्येक पंचायत समिति में चयनित कर खेत में करेंगे मिट्टी की जांच