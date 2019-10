जल वितरण समिति की बैठक में बनी सहमती, अब यहां के बांधों से किसानों को मिलेगा सिंचाई का पानी

पाली/बाली। Farmers will get irrigation water : जिले के बाली तहसील के प्रमुख तीन बांध कोट बालियान, लाटाड़ा व दांतीवाड़ा की जल वितरण समिति [ Water distribution society ] की बैठक संगम अध्यक्षों व जल संसाधन विभाग [ Department of Water Resources ] के सहायक अभियंता ललित मोहन दाधीच के सान्निध्य में आयोजित हुई। जिसमें कोट बालियान के पानी को पशु पक्षियों व तालाब भरने के लिए आरक्षित रखने, लाटाड़ा बांध से दो पाण व दांतीवाड़ा बांध से एक पाण देने का निर्णय किया गया। किसानों ने जलदाय विभाग के कुओं को लेकर आपत्ति दर्ज करवाई।

कार्यालय वरिष्ठ सहायक दिनेश गहलोत ने बताया कि कोट बालियान पंचायत भवन में सरपंच रमेश बावल सहित संगम सदस्यों की उपस्थिति में बैठक हुई। जिसमें कोट बालियान बांध में 1.40 मीटर पानी का उपयोग पशु पक्षियों के पेयजल व तालाब भरने के लिए सुरक्षित रखने का सर्वसम्मति से निर्णय किया गया। इस दौरान लाटाड़ा बांध जल वितरण समिति की बैठक लाटाड़ा पंचायत भवन में संगम अध्यक्ष जीवाराम की अध्यक्षता में आयोजित हुई। जिसमें दो पाण देने का निर्णय किया गया। इसी प्रकार दांतीवाड़ा बांध संगम अध्यक्ष उम्मेदसिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। जिसमें ग्रामीणों व किसानों ने हंगामा करते हुए बांध में खुदे हुए जलदाय विभाग के कुओं को बंद करने को लेकर हंगामा किया।

इस दौरान ग्रामीणों ने अपनी आपत्ति दर्ज करवाई। इस दौरान बांध से एक पाण किसानों को देने का निर्णय लिया गया। दोनों बांधों से सिंचाई के लिए पानी देने पर किसी भी प्रकार की अनियमितता होने पर किसानों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई। इस दौरान कनिष्ठ अभियंता गोविंद सोटवाल, समाराम, चुन्नीलाल, प्रतापङ्क्षसह उप सरपंच, नारायणलाल, हीराराम देवासी, कानाराम, पूराराम, चुन्नीलाल प्रजापत, जीवाराम, अचलाराम, रमेशङ्क्षसह, परबतसङ्क्षह, मोहनलाल मेघवाल, प्रतापसिंह, नेनाराम सहित विभिन्न पटवार घरों के पटवारी, राजस्व निरीक्षक, जन प्रतिनिधि, किसान व ग्रामीण उपस्थित थे।