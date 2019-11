फास्टैग लेन में गलती से किया प्रवेश तो देना होगा दो गुना टोल, एक दिसम्बर से जुर्माने की सख्ती

Fastag mandatory on India's forelane : - सडक़ एवं परिवहन मंत्रालय ने जारी किया नोटिफि केशन

पाली/रायपुर मारवाड़। Fastag mandatory on India's forelane : फोरलेन का सफर अब जरा संभल कर करना पड़ेगा। बगैर फास्टैग के यदि फास्टैग लेन से निकलने का प्रयास किया तो जुर्माना भरना पड़ेगा। ऐसे वाहन चालकों से दो गुना टोल वसूला [ Toll collection ] जाएगा। देश के सभी फोरलेन टोल [ Forelane toll ] पर ये सख्ती एक दिसम्बर से लागू की जाएगी। इसे लेकर केंद्रीय सडक़ एवं परिवहन मंत्रालय [ Union Ministry of Roads and Transport ] ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

दरअसल, फोरलेन पर बने टोल गेट पर वाहनों की बढ़ती कतारों से लग रहे जाम की परेशानी को देख केंद्र सरकार ने फास्टैग की अनिवार्यता लागू करने का निर्णय किया था। टोल पर आवाजाही के लिए बने पांच-पांच लेन में से एक एक लेन को ही केशलेन रखा जा रहा है। शेष चार चार लेन में वहीं वाहन निकलेगा जिन्होने फास्टैग लगा रखा है।

यहां लग रही कतारें

ब्यावर पिंडवाड़ा फोरलेन पर चार टोल प्लाजा हैं। इनमें रायपुर व बिरामी पर 11 नवम्बर से ही सिंगल केशलेन की व्यवस्था लागू कर दी गई है। जबकि जाडन व उतमण टोल पर ये व्यवस्था एक दिसम्बर से लागू की जाएगी। रायपुर व बिरामी टोल पर केशलेन में लम्बी कतारें लगती हैं। बगैर फास्टैग वाले वाहन को सिंगल केशलेन की कतार में लग बारी का इंतजार करना पड़ता है।

13 दिन में 1500 वाहनों पर फास्टैग

फोरलेन पर 60 फीसदी वाहन बगैर फास्टैग के सरपट दौड़ रहे थे। जब से फास्टैग को लेकर सिंगल केशलेन का निर्णय हुआ है तब से वाहन चालक फास्टैग को लेकर जागरूक हुए हैं। बीते 13 दिनों की बात करें तो ब्यावर पिंडवाड़ा फोरलेन के चारों टोल पर 1500 से भी अधिक वाहन चालकों ने फास्टैग लगवाए हैं।

ओवरलोड को लेकर फास्टैग में भी कतार

चार पहिया वाहनों के साथ भारी वाहन चालकों ने भी फास्टैग सुविधा लेनी शुरू कर दी है। टोल से जब ये भारी वाहन निकलते है तब फास्टैग से टोल तो कट जाता है लेकिन अगर वो वाहन ओवरलोड है तो उसे टोलकर्मी रोक देते हैं। ओवरलोड वाहन पर दो गुना टोल चार्ज किया जाता है। ओवरलोड का चार्ज नकद वसूला जाता है। ओवरलोड की बात पर वाहन चालक टोलकर्मी से बहस करते हैं। जिससे फास्टैग में भी कतार लग जाती है। भारी वाहन जब तक नहीं निकलता पीछे कतार में लगे अन्य वाहन चालक परेशान होते रहते हैं।

दो गुना टोल देना पड़ेगा

फास्टैग लेन में सिर्फ फास्टैग लगा वाहन ही जा सकता है। यदि बगैर फास्टैग के किसी ने केशलेन की बजाय फास्टैग लेन में प्रवेश किया तो उस वाहन चालक से दो गुना टोल बतौर जुर्माने का वसूला जाएगा। ये सख्ती एक दिसम्बर से देश के सभी फोरलेन टोल पर लागू हो जाएगी। हमने सभी टोल गेट पर फास्टैग व केशलेन के संकेतक लगा रखे हैं। टोल गेट पार करते समय वाहन चालक को ध्यान रखना होगा। इस जुर्माने से बचने के लिए वाहन पर फास्टैग लगाना पड़ेगा। -विजय ठाकुर, टोल इंचार्ज, रायपुर