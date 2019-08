सावधानी हटी, दुर्घटना घटी...आप सजग रहिए, क्योंकि लापरवाही सडक़ों पर बिखरी पड़ी है, जानिए पूरी खबर...

पाली। Fear of accident on damaged roads in pali : बरसात के दौरान शहर की सडक़ों पर बहता नजर आने वाला पानी अब नदारद है, लेकिन कई प्रमुख सडक़ों पर गड्ढे हो रखे हैं। जिनमें आज भी दो से पांच इंच तक पानी भर हुआ है। कई जगह सडक़ें टूटी है। पत्रिका टीम [ Patrika team ] ने शहर की कई सडक़ों की टोह ली, तो सामने आया कि बरसात के बाद सडक़ें ऐसी हो गई है कि उन पर चलने के दौरान वाहन चालकों [ vehicle driver ] को सावधानी बरतनी पड़ेगी। क्योंकि न जाने सडक़ पर कहां गड्ढा मिल जाए। उन गड्ढों में उनकी बाइक असंतुलित हो सकती है वे गिर कर घायल हो सकते हैं। शहर [ pali city ] की खस्ताहाल सडक़ों की स्थिति को लेकर जिम्मेदारों को कोसने की अपेक्षा शहरवासियों को अपनी सुरक्षा के लिए खुद ही संभल कर चलना चाहिए। इसका कारण है जिम्मेदारों के पास सिवाय आश्वासन के अलावा आमजन को देने के लिए कुछ नहीं है।

स्पोट एक - नया गांव - सडक़ पर गड्ढे में 4 इंच पानी

शहर के नया गांव रोड पर बरसात के बाद जगह-जगह गड्ढे पड़ गए है। आलम यह है कि ट्रांसपोर्ट नगर से चुंगी नाका तक सडक़ पर सिर्फ गड्ढे ही नजर आ रहे हैं। कई गड्ढों में तीन से चार इंच तक पानी अभी भी भरा है। ऐसे में इस मार्ग पर जरा संभल कर चले। गड्ढे में बाइक का पहिया गिरने से आपका संतुलन बिगड़ सकता है ओर आप नीचे गिरकर चोटिल हो सकते है। इस मार्ग पर भारी वाहन आते-जाते रहते हैं।

स्पोट दो - राम-रहीम कॉलोनी, गड्ढे दे सकते हैं झटका

राम-रहीम कॉलोनी मार्ग पर गड्ढे हो रखे है। बरसात के बाद मार्ग खस्ताहाल हो गया है। वाहन चालकों को आने-जाने के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मार्ग पर कई जगह सडक़ धंस गई है। सीवरेज के मैन हॉल के ढक्कन सडक़ से ऊपर नजर आने लगे है। इस मार्ग पर कई गड्ढों पर तीन-तीन इंच पानी भरा हुआ है। ऐसे में वाहन चालकों को आभास तक नहीं होता है गड्ढे में कितना पानी है।

स्पोट तीन - शेखावत नगर की गलियों में अभी भी चार इंच पानी

शेखावत नगर की कई गलियों में अभी तीन से चार इंच पानी भरा हुआ है। क्षेत्र के सुरेश चौहान का कहना है कि गली में जल भराव के कारण मच्छर पनप रहे है। जिससे बीमारी फैलने का अंदेशा है। रात के समय गली में अंधेरा रहने के कारण वे खुद पानी के कारण हुए कीचड़ में फिसलकर चोटिल हो चुके हैं। बरसाती पानी की निकासी की बेहतर व्यवस्था नहीं होने से आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा।

स्पोट चार - तोहफे में मिल रहा कमर दर्द

केरिया दरवाजे से रामदेव रोड की तरफ जाने वाले मार्ग पर जगह-जगह सडक़ टूट गई है। वाहन चालकों को संभल-संभल कर चलना पड़ रहा है। सडक़ पर पड़े गड्ढे वाहन चालकों को कमर दर्द का तोहफा दे रहे हैं। ऐसा ही हाल रामनगर से हाउसिंग बोर्ड जाने वाले मार्ग है। जबकि इस मार्ग से रोजाना बड़ी संख्या में बाल वाहिनियां भी गुजरती है। दूसरी तरफ तालाब भरा है। ऐसे में हादसे की आशंका को नकारा नहीं जा सकता।

स्पोट पांच - बरसात से गायब हुई डामर सडक़

मंडिया रोड शहीद भगतसिंह कॉलोनी में बरसात के दौरान डामर सडक़ गायब हो गई। सडक़ पर अब सिर्फ पत्थरों की गिट्टी नजर आ रही है। क्षेत्रवासियों को खस्ताहाल सडक़ से गुजरने के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

पत्रिका व्यू - आप सजग रहिए, क्योंकि लापरवाही सडक़ों पर बिखरी पड़ी है

शहर की सडक़ों से गुजरने के दौरान इन दिनों आपको सजग रहने की आवश्यकता है। आप चाहे दुपहिया वाहन लेकर घर से निकल रहे हैं या कार लेकर, लापरवाही की गहराई आपको सडक़ पर कहीं भी मिल सकती है। आपके वाहन की थोड़ी सी गति और ध्यान भटकने से आप अस्पताल पहुंच सकते है। दिन में तो फिर भी इन खस्ताहाल सडक़ों से आप बच सकते है लेकिन रात में कहीं रोड लाइट बंद हुई तो आपको हादसे का शिकार हो सकते है। इसलिए शहर की सडक़ों से गुजरने के दौरान सावधानी बरते।