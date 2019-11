VIDEO : इस मार्ग से गुजरना खतरे से नहीं हैं खाली, जानिए क्यों

-पाली जिले के तखतगढ़-सुमेरपुर मार्ग पर खतरनाक मोड़

Fear of accidents at the turn of Takhatgarh-Sumerpur road :

-नहीं लगाए गए संकेतक