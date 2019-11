पंचायत चुनाव से पहले डोडा-पोस्त की बड़ी खेप खपाने की फिराक में हैं तस्कर, पुलिस व आबकारी सतर्क

- मारवाड़ के रास्तों से सात जिलों में पहुंचाई जाती है खेप

Fear of smuggling of doda-post in panchayat raj elections :

- 10 से अधिक मामलों में एक भी मुख्य सप्लायर हाथ नहीं लगा