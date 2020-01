मकर संक्रांति कल : तिल के व्यंजनों का स्वाद चखने के साथ पतंग उड़ाने का उठाएंगे लुत्फ

-सूर्य रात 2.06 बजे प्रवेश करेंगे मकर राशि में

festival of Makar Sankranti will be celebrated in Pali :